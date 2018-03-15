KHK’zedeler bunaldı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, OHAL Komisyonu’nun çalışmaları hızlanması gerektiğini belirterek, “Takipsizlik kararı alanlar var. Açıkta bekleyen, ama inceleme süreçleri bir türlü bitirilmediği için beklemekten yorulan ve aşırı bunalanlar var” dedi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, OHAL Komisyonu’nun çalışmaları hızlanması gerektiğini belirterek, “Suç unsuruna rast- lanmadığı ve atılı suç sübut bulmadığı için “Takipsizlik Kararı” alanlar var. Açıkta bekleyen ama inceleme süreçleri bir türlü bitirilmediği için beklemekten yorulan ve aşırı bunalanlar var. Süreç hızlı İşlemeli” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugüne kadar OHAL Komisyonu’na başvuru sayısının 108 bin 100 olduğunu açıklamış ve sadece 7 bin 200’ü aşkın başvurunun da karara bağlandığını duyurmuştu. Yaklaşık 101 bin başvuru hala OHAL Komisyonu’nda bekliyor.

Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmasın

Öte yandan öğretmen performans değerlendirme sistemine karşı olduklarını ifade eden, Ali Yalçın, “Öğretmenlik mesleğinin ayaklar altına alınacağı, örseleneceği, itibarsızlaştırılacağı bir düzenlemeye kesinlikle müsaade etmeyiz, şiddetle karşıyız. Çünkü öğretmenlik mesleği farklı bir meslektir. Öğretmen örselenirse, meslek itibarsızlaştırılırsa geleceğe güvenle bakamayız. Biz öğretmenlik mesleğinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” de- di. Öğretmen performans değerlendirme sistemiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Ali Yalçın, “Öğrencilerin bize parmak sallayacağı, velinin yakamıza yapışacağı, öğretmenlik mesleğinin ayaklar altına alınacağı, örseleneceği, itibarsızlaştırılacağı bir düzenlemeye kesinlikle müsaade etmeyiz, şiddetle karşıyız” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ / ANKARA