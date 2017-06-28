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28 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Kıbrıs için karar vakti

28 Haziran 2017, Çarşamba
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran’da İsviçre’nin Crans Montana şehrinde başlayacak Kıbrıs Konferansı için “Bu konferans bir karar konferansıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran’da İsviçre’nin Crans Montana kentinde başlayacak Kıbrıs Konferansı’na Kıbrıs Türk tarafı olarak iyi niyetle yer almak için yola koyulduklarını belirterek, “Bu konferans bir karar konferansıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı için adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda açıklamada bulundu. İki kesimli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı, federal ilkelerle yürütülecek bir Kıbrıs’ın mümkün olduğuna dikkati çeken Akıncı, bu konferansla ilgili ihtiyatlı olduklarını ve beklentileri çok yüksek düzeye çıkarmamak istediklerini ifade etti. 

50 yıllık sürecin son aşamasına gelindi 

“Artık karar anı gelmiştir” diyen Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yürüttüğümüz iki yıllık müzakere sürecinin, toplamda da 50 yıllık sürecin son aşamasına gelindi. İsviçre’de iki paralel masa kurulacak. Altını çizerek vurgulamak isterim, bu bir güvenlik ve garanti konferansı değil Kıbrıs konferansıdır ve Kıbrıs konferansı güvenlik ve garantiler dahil altı başlığı kapsamaktadır. Bazen güvenlik ve garanti konferansı olarak nitelendirilmeye çalışılıyor ama bu doğru değil. Güvenlik ve garanti konusu da görüşülecek önemli bir ayağıdır ama diğer beş ayağı da aynı şekilde önemlidir.”

Bölge ve dünya barışı için de çok önemli

Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın başarılı şekilde sonuçlanmasının yalnızca Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil bölge ve dünya barışı için de çok önemli olacağına dikkati çekerek, bu pozitif düşünce içerisinde, ihtiyatlı bir şekilde, iyimserliğin korunarak bu yolculuğa çıkıldığını dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) 9 Haziran’da aldığı karara istinaden Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in yanı sıra garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile AB’nin de gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran’da İsviçre’de tekrar başlayacağını duyurmuştu. Akıncı’nın göreve gelmesinin ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ara buluculuğunda 2015’te yeniden başlayan müzakereler, “Ekonomi”, “Avrupa Birliği”,  “Mülkiyet”, “Yönetim-Güç Paylaşımı”, “Toprak” ile “Güvenlik ve Garanti” olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.

İngiltere’nin desteği sürecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İsviçre’nin Crans Montana şehrinde yapılacak Kıbrıs Konferansı’na katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Johnson’ın, Kıbrıs görüşmelerine ülkesinin desteğini sunmak üzere bugün akşam saatlerinde İsviçre’ye gideceği bildirildi. Johnson’a Duncan’ın eşlik edeceğinin belirtildiği açıklamada, İngiliz bakanların konferansa katılımının, “İngiltere’nin çözüm sürecine yönelik sürdürdüğü bağlılığını ve desteğini gösterdiği” kaydedildi. Garantör güç olarak İngiltere’nin rolünün öneminin vurgulandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in (BM) yardım ettiği süreci İngiltere’nin de desteklemeye hazır olduğu hatırlatıldı.

BM'den Kıbrıs çağrısı: Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi fırsatı önümüzde duruyor

 

 

Etiketler: kıbrıs
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