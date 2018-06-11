Kıbrıs’ta hizmet binamızın inşaatı hızla devam ediyor

Kıbrıs’ta inşa edilen Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.

Lefkoşa’da 580 metrekare arsa üzerine planlanan beş katlı hizmet binasının su basmanına kadar gelinmiş, ekonomik sebeplerle yaklaşık 3 sene önce inşaat durmuştu. Yeni Asya camiasının gayretleri sonucu inşaat tekrar başladı ve hızla tamamlanması için çalışılıyor. Kıbrıs’tan aldığımız bilgilere göre binanın bodrum ve zemin katı (otopark), birinci katın karkasları, 2. katın taban plakası ve kaba inşaatı bitirildi. Su ve elektrik tesisatının da bağlandığını bildiren Temsilcimiz Eyüp Aktaş, “Planlamalarımıza göre inşallah Eylül ayında bodrum, zemin ve birinci katlar tamamen bitecek. İnşallah tekmili biter, duâ ve himmetler berdevamdır” dedi. Haber: Ülker Yılmaz Caba - İstanbul ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

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