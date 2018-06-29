Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya yanıt: Şehitler milletin şehididir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, valilere 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iç savaş çağrısı yaptığını söyledi. CHP lideri, "Bu açıkça Türkiye’yi bölme, terörize etme ve Türkiye’yi yönetilemez hale getirmektir" dedi.

Soylu'nun ifadelerini Hürriyet'e değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun konu hakkındaki açıklamaları şöyle:

"Türkiye’yi ayrıştıran, bölen bir söylem… Yani PKK terör örgütünün Türkiye’yi ayrıştırmayı, bölmeyi hedefleyen politikası kadar kötü bir politika. ‘CHP’nin il başkanları şehit cenazelerine katılmayacaktır, bunlara protokolde yer vermeyeceksiniz diye ben müsteşarıma talimat verdim’ diyor. Bir İçişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir. Çünkü Türkiye’nin iç huzurunu sağlamakla görevli olan bir bakanın Türkiye’nin iç huzurunu dinamitlemesi asla kabul edilemez.

Açıkça Türkiye’ye bir iç savaş çağrısı yapıyor bununla, iç savaş çağrısı. Ya bu ülkede kala kala şehitleri mi bölmek kaldı? Şehitler milletin şehididir. Toplumun her kesimi şehitlere sahip çıkmak zorundadır. Şehitler bizim şehitlerimiz, siz şehitleri nasıl ayrıştırabilirsiniz, bölebilirsiniz? Zaten ‘15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler’ diye birinci ayrımcılığı yaptılar, ki ‘CHP’nin il başkanları katılmayacak…’ Ne demek katılmayacak? CHP’nin il başkanları da CHP’liler de katılacak! Bu açıkça Türkiye’yi bölme, terörize etme ve Türkiye’yi yönetilemez hale getirmektir.

Şehitlerin siyasete malzeme edilmesi kadar yanlış bir şey yoktur. Hele hele İçişleri Bakanı gibi sorumlu davranması gereken bir kişinin sorumsuzca davranışları ve söylemleri toplumu böler, toplumu ayrıştırır. Tabii AK Parti’nin Genel Başkanı bu söylemlerin neresindedir, o konuda da biz bir yanıt bekliyoruz. Onlar da acaba İçişleri Bakanı gibi düşünüyorlar mı, yoksa İçişleri Bakanı CHP’ye çatarak kendisine bir koltuk arayışı içinde mi? Onun da açık ve net ortaya konması lazım. Her siyasi partinin orada yeri vardır.”

NE OLMUŞTU?

Soylu, Ağrı'da Mevlit Bengi isimli vatandaşın PKK tarafından öldürüldüğü iddiasının hükümete yakın bazı medya organlarında yer almasından sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak 'Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım' dedi. Buldan, bu olayı 'Soylu’nun bir partinin Eş Genel Başkanı’nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez' diyerek açıkladı. Soylu'nun bu görüşme sonrası bütün valilere 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' talimatı verdiği ifade edildi. Soylu da dün bunu doğrularken "Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" dedi.