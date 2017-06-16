Kılıçdaroğlu'nun 'adalet' yürüyüşünde dikkat çeken görüntü...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği 'Adalet Yürüyüşü'ne eski AKP'li milletvekili, kurucu üye gibi bazı isimlerin katılması dikkati çekti.

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