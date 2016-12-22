Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara'da FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock kullanıcısı başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. GÜRSUL'UN KIRMIZI LİSTEDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Kırmızı listede ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Gürsul, beraberindeki 15 şüpheli ile birlikte İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan Gürsul, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. TUTUKLANDI! Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklandı.

Okunma Sayısı: 901

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.