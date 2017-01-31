Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a hapis cezası istemi

Gülen Örgütü'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi

AA

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.