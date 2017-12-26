Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul hakkındaki karar belli oldu

İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. AA

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