"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği 'belgeler' Tezcan tarafından paylaşıldı

01 Aralık 2017, Cuma 13:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgeleri kamuoyu ile paylaştı.

CHP'li Bülent Tezcan, TBMM'de basın açıklaması düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgeler sonrası kutuyu açtıklarını söyleyen Tezcan, "TBMM'de görüşülsün dedik, ama TBMM'de hakim irade bu konunun görüşülmesinden rahatsız. Biz kutuyu açtık. Belgelerin orijinallerinin bulunduğu kutumuz burada" dedi.

"NAYLON BİR ŞİRKET"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun para transferinin yapıldığını açıkladığı şirketin naylon bir şirket olduğunu öne süren Tezcan, "1 Sterlin sermayeli bir şirket. Yani şirketin sermayesi 5 lira. Adaya gitmek isteseniz dolmuşa binecek para değil. Buradan sizi havaalanına götürecek para değil. Genel Başkanımız Salı günü bu para transferini anlattı belgeler ile. Çarşamba günü 'Meclis araştırması yapalım' dedik. Bu transferin altını üstünü inceleyelim diye. Sonra Perşembe günü dün TBMM'de Meclis araştırma önergemiz AK Parti milletvekillerinin oyuyla reddedildi. Şimdi bugün, ‘Niye paylaşmıyorsunuz?’ dediler. Önce milletvekilleri görsün dedik. Şimdi milletle paylaşıyoruz. Tamamını sizlere dağıtacağız. Demek ki ne yaptığımızı biliyoruz. Adım adım yol haritasını anlattım. Bugün orijinallerini sizlerle paylaşacağız" dedi.

"SUSTURMAYA GÜCÜNÜZ YETMEYECEK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından büyük bir gürültü koptuğunu söyleyen Tezcan, "Bizi susturmaya güçleri yetmeyecek. Bütün dünyanın imkânlarını kullansan da bizi susturmaya gücün yetmeyecek. Önce 'Bu belgeler sahte' dediler. Sonra 'Ticari ilişki var' dediler. Ondan sonra Çarşamba günü Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok açık bir şey söyledi. 'Bu şirketin satışı karşılığında alınan para' dedi. Önce olayı hatırlayalım. Man adasında naylon şirket. 2 Ağustos 2011 tarihinde 1 sterlin sermayeli bir şirket. Yani 5 lira. Ondan sonra bu şirketin sahibi Sıtkı Ayhan. Bir ortaklı, bir hisseli, hisse bedeli bir sterlin. Sonra bu hissesini 2.5 ay üzerinde tutmuş öyle gözüküyor ve 15 Kasım 2011 tarihinde Kazım Öztaş diye birisine devretmiş. 15 Kasım 2011 yılında devredilmiş. 1 ay sonra 15 Aralık'tan itibaren o söylenen para trafiği başlamış. 15 Aralık 2011 tarihi ile 4 Ocak 2012 arasında 20 gün var. 20 gün içerisinde 15 milyon dolarlık para trafiği var. 20 günde 15 milyon dolar ödeniyor" diye konuştu.

DEKONTLARI GÖSTERDİ

Kendilerine 'bu belgeler sahte' dediklerini yineleyen Tezcan, "Ziya İlgen 1 milyon 250 bin liralık dekont, dekontun aslı. Ahmet Burak Erdoğan 1 milyon 450 bin dolarlık dekont. Bu mu sahte. Mustafa Gündoğan 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Bu mu sahte, hani sahteydi. Osman Ketenci  dünürü, 1 milyon 250 bin dolarlık dekont, bu mu sahte. Osman Ketenci yine bu da mı sahte. 1 milyonluk dekont. Mustafa Erdoğan 2.5 milyon dolarlık dekont, bu damı sahte. Bunların tamamı orjinal belge. Hiç kimse telaş etmesin. Bunlarda paraların hareketini gösteren belge. Para geliyor, gidiyor. Hepsi burada yazıyor. Bunları anlattık kıyameti kopardılar. Çünkü telaş ediyorlar. 'Sahte dediler' Sahte diyenlere sesleniyoruz. Biz sahte işi bilmeyiz. Onu biz bilmeyiz. Biz yapmaya kalksak ayağımıza dolaşır. Bu süreçte sahte dediler sahte iddiası çöktü. Savcılık istiyormuş, vereceğiz savcılığa. Onlarda baksınlar. orijinallerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

SORULAR YÖNELTTİ

Tazcan konuşmasının devamında, "Şu sorunun cevabı vermek zorundalar. Hangi şirketi sattılar, adı nedir. Bu şirketin ortakları kim, sattıkları şirketin. Bu şirketin bilançosu nedir. Bu şirketin varlıkları nedir. ‘Şirketi sattı’ diyorlar, devir senetleri nerede. Kim almış kim satmış. Ne kadar faaliyet yürütmüş. Ne kadar para kazanmış. Ne kadar vergi ödemiş. Bunlara bakalım" şeklinde sorular yöneltti.

"BU BASİT TİCARİ İLİŞKİ DEĞİLDİR"

Şirketin bir adada kurulduğunun altını çizen Tezcan, "Bu basit ticari ilişki değildir. Buna kim inanır. Burada mide bulandıran bir şey var. Bunu söyleyince kıyamet koptu. Sahte değil, her şey meydanda. Arkadaşlarımızın ada hassasiyetini biliyoruz. Aynı hassasiyeti Ege’deki Türk adaları içinde bekliyoruz. Şimdi kutuyu açtık. Daha yeni kutular açılır" diye konuşması sonlandırdı.

Tezcan, konuşmasının ardından beraberinde getirdiği 3 klasör halindeki belgelerin fotokopilerini basın mensupları ile paylaştı.

DHA

Etiketler: tezcan, kılıçdaroğlu, erdoğan
Okunma Sayısı: 402
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    276. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CIA'in eski görevlisi Fuller hakkında yakalama kararı

    'Berberoğlu'nun müebbet hapsi istendi'

    AKP'li Ünal'dan ''seçim ittifakı'' açıklaması

    Daha fazla dikkat: Bazı hastalıklar tedavi edilemeyecek duruma geldi!

    Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...

    Şam'da rejim helikopteri düşürüldü

    Gürcistan, Ahmet Çatayev'in öldürüldüğünü açıkladı

    Kasım ayı ihracat rakamları TİM tarafından açıklandı

    Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği 'belgeler' Tezcan tarafından paylaşıldı

    Tartışmalı referandumun ardından ilk kez Türkiye'ye geldi

    Türkiye'de en pahalı ''taşınma fiyatı''na sahip şehir oldu

    Cezaevlerindeki tutuklu sayısı kamuoyu ile paylaşıldı

    Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok

    Milyonlarca çalışanın gözleri bu toplantıda

    Tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'dan ek ifade

    ÖSYM'den az gören adaylara 'ek süre'

    Ekmekte ''gramaj düzenlemesi'' Resmi Gazete'de

    Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!

    İran'da şiddetli deprem: Köy yolları kapandı!

    Pentagon Ortadoğu Sözcüsü: Türkiye'yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le oluşan vahim tablo
    Genel

    Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Doksan yıl sonra Osmanlıca’ya bakış
    Genel

    Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
    Genel

    Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok
    Genel

    Cezaevlerindeki tutuklu sayısı kamuoyu ile paylaşıldı
    Faruk ÇAKIR

    Adalet üretmeyen sistem
    Şemseddin ÇAKIR

    Âhirzaman hadiseleri ile ilgili hadislerin mânâları
    📷
    Genel

    Priştine’de ABD hayranlığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.