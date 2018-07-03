Kılıçdaroğlu: Tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük Eylül ve Leyla'nın öldürülmelerine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Eylül, Leyla ve daha niceleri... Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor. Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız. Gelin, bu ayıba artık bir son verelim." ifadelerini kullandı. AA

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