Kılıçdaroğlu: Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Sokak Ekonomisi Çalıştayı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"Karnımız çok acıktığında bir yerde midye, çiğ köfte alıp geçebiliyoruz ama bu insanlar neler yaşıyor görmüyoruz. Aslında gözlerimiz görüyor ama sorunlarını göremiyoruz.

Hepimizin görevi, özellikle siyasetçilerin görevi bu kesime daha yakından bakmaktır. Akşam arkadaşlar bana bir not gönderdiler. Hocalarımız ciddi ciddi araştırmalar yapmış sokak ekonomisi konusunda. Sokak ekonomisi arka planda tartışılır daha çok. Bunu görünür kılmak unvanında halk olan bir parti için zorunluydu. Bugün biz bu çalıştayı yaparak bu sorunu görünür kılmak istiyoruz.

Oturdum bir çalışma yaptım sokak çalışanları ve hortumcu piyasa ekonomisini yaratanlar. Bir tanesi belki günde 12 saat çalışır belki o gün satacağı ürün için borç alır...

Herkesin emekli olma hakkı var. Emekli olmak için SGK'ya prim yatırması gerekir. Bunun en az rakamı 754 liradır. 754 liranın sokakta para kazanan birisi için ne kadar büyük bir para olduğuna dikkatinizi çekerim.

Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu

Simit satan da 754 lira yatıracak, dolarla geçimini sağlayan da... Şu gerçeği de herkesin bilmesi lazım. Sokaktan para kazananın 754 lira vermesi çok güçtür. Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu.

Gelirler arasında uçurumlar var. Sosyal devlet nedir? Soyal devlet; insan haklarına dayanan kişilerin huzur refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan kişi hak ve özgürlükleriyle lkamu yararı arasında adil bir denge kuran, çalışanları koruyan, milli gelirin adalete uygun bir biçimde dağılması için gerekli önlemleri alan, sosyal adalet ve dengeleri gözeten devlete sosyal devlet denir.

Ülkeye aile sigortası gerekiyor. Ailenin güvencesi olmak zorunda."