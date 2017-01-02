Kilis'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

Kilis'te sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Elbeyli'nin Yavuzlu Köyü yakınlarında meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait minibüs, asker sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan bir asker yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan yaralı askerler, ambulanslarla götürüldükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hasar oluşan minibüs ise vinç yardımı ile devrildiği şarampolden çıkarıldı.

DHA

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