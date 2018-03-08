Kim Ne Demiş?

Öldükten sonra dondurulmak istiyordu, ancak...

"49 yaşındaki kanser hastası Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu, 50 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi. Geleceği merak ettiğim için bunu yapmayı çok isterdim. Bir de ölüyor musun, arafta mısın bilmiyorsun. Ruh çıkmış oluyor. Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum.” - Vatan Şaşmaz-

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, son röportajında bunları söylemişti. Ancak 43 yaşında öldürülerek dünya hayatına veda etti.

Kaynak: www.ntv.com.tr/yaşam

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Ötenazi istedi!

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, "Anayasa değişikliğinden sonra yargılanmam gündeme gelirse tabancamdaki bir kurşunla kendi işimi bitiririm" demişti. İddiaya göre, özellikle 12 Eylül Dâvâsıyla ilgili yargılanmaya başladıktan sonra 3 kızını da etrafına toplayıp şöyle dedi: "Yıllardır ölmek istiyorum Allah benim canımı almıyor. Bırakın, izin verin öleyim! Doktorlarıma söyleyin, beni uyutsunlar..." Ancak bu sözleri duyan kızları, babalarının sıra dışı isteğine şiddetle karşı çıktı.

Kaynak: www.bedirhaber.com