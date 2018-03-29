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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kim Ne Demiş?

29 Mart 2018, Perşembe 01:02

Kim Ne Demiş?

 

“Ölümü düşünmemek büyük eksiklik”

“İnsan yaşarken hayatın kurallarından biri olan ölümü unutuyor. Meselâ Fazıl Hüsnü’nün bir şiiri vardır: “Kimse getirmiyor aklına ölümü” diye. Bence ölüme de temas etmeli. İnsan yaşarken her zaman hatırlamalı ölümü. Aynı zamanda insanın hayatına aslen keyif katıcı bir şey. Çünkü ölümü unutmaman, hayata, yaşadığın ana daha fazla sahip çıkışını getiriyor peşi sıra. Bundan ötürü, ölümle beraber yaşamanın verimli bir hayat tarzı olduğuna inanıyor ve öyle yaşamamanın yarım yaşamak olduğunu iddia ediyorum. İnsan ölümle bitişik yaşarsa, bu ölüm korkusu daha fazla hayata sahip çıkmaya yol açar. Daha “tam” yaşamayı sağlar. Düşünmemeyi eksiklik hissediyorum. Sonunda hiç ölüm yokmuş gibi yaşıyor insan. (Şair ve yazar Can Yücel’in son röportajından. 1999 yılında 73 yaşında vefat etti.)

***

“Ölümü umursamıyorum”

Ajda Pekkan’a, “Ölüm hakkında ne düşünüyorsun, korkuyor musun?” diye soruyorlar. Duraksıyor, sonra da “Eskiden korkuyordum. Şimdi umursamıyorum. İşime odaklandım” diyor. (Pop müzik sanatçısı, 72 yaşında)

***

"Ölüm de bir güzellik"

" İyi de sadece ben değil ki, hepimiz ölümü yaşayacağız. Ölüm de bir güzellik. Bir müziğin sonu, bir oyunun, bir eserin sonu gibi bir insanın sonu... Finali güzel yaşamak lâzım. Ağlayıp sızlayıp dövünüp onu rezil etmemek lâzım.

Bir de, 65 yaşına gelmişim. Rasgele de gelmemişim. Okumuş, yazmış, çizmiş, üretmişim. İnsanları güldürmüşüm, kendi çapımda eğitmişim. Şanı-şöhreti görmüşüm, çoluğum çocuğum olmuş, hayatıma birbirinden değerli insanlar girmiş, mutlu olmuşum. 65’te ölmezsem, 75’te öleceğim.." (Levent Kırca, komedyen ve tiyatro oyuncusu. 67 yaşında vefat etti.)

***

- Ölümü göze almazsan yaşayamazsın.   Schiller

- Zamanın silmediği hiçbir anı, ölümün sona erdiremediği hiçbir acı yoktur.  

Cervantes

- Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü.

Nazım Hikmet

- Hepimiz ölümün nişanlısıyız.

Cenap Şahabettin

- Ölüler yokluklarıyla değil de onlarla bizim aramızda söylenmeden kalan sözler yüzünden keder verirler asıl.

Sussanna Tamaro

Etiketler: ölüm, tefekkür
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