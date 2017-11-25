Kim olduğu açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kars Müze Müdürlüğü'nde muhafaza edilen Ardahan'daki kazı sırasında bulunan Rus generale ait cesedin Polonya'ya iade edileceğini söyledi.

CESET, POLONYA ASILLI RUS KOMUTANA AİT

Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş buradan Kars şehir merkezine geçerek müzeyi ziyaret etti. Burada, geçen 25 Nisan günü Ardahan’da inşaat kazısı sırasında bulunan Rus komutan Tümgeneral Vasiliy Geyman’nın cesedini de gördü. Bakan Kurtulmuş, cesedin Polonya asıllı Rus komutana ait olduğunu söyledi.

Bakan Kurtulmuş "Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın Polonya ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Buradaki yatan kişinin bir Rus komutanı ama Polonya asıllı birisi olduğunu biliyoruz Polonya’daki aile fertlerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir iade sürecinin yazışmalarını başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi, mektuplarımızı, onlardan bize yazışmalar geldi. Sonuçta tabi Rus komutan olduğu için Ruslar da bunun içerisinde olacak. Polonyalıların talebi onu ait olduğu yere götürüp orada defnetmek. Orada bir mezar, belki bir anıt mezar inşa etmek" dedi.

TRUMP'IN ÖZELEŞTİRİSİ ÖNEMLİ

Bakan Kurtulmuş, Trump’un YPG’ye silah verilmeyeceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, bu özeleştirinin bile önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bakan Kurtulmuş'un Rus komutanın cesedini incelediği sırada yanında bulunan oğlu Emir Kurtulmuş'un da cep telefonu ile fotoğraf çektiği görüldü.