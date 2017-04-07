Kimlik kontrolü sırasında yakalandı

Aydın'da kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen, Bitlis'in Tatvan İlçesinin eski kaymakamı Murat Erkan'ı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ve Güven Timleri, bu sabah, Ramazan Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolünün yapılmasıyla, şüphelinin Gülen Hareketi soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, eski Tatvan Kaymakamı Murat Erkan olduğu belirlendi. Erkan'ın, Tatvan'dan önce görev yaptığı Erzurum'da yürütülen soruşturma kapsamında, 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' suçundan arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Erkan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Murat Erkan, 11 Ağustos 2016'da görevden alınmış, daha sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilmişti. DHA

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