Kimlik numaralı QR kodlu yeni tapular geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Tapu senetlerimiz oldukça eskimişti, üzerinde gereksiz bilgilerin olduğunu gördük ve artık QR kodlu yeni tapu senetlerine geçiyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın en önemli iki bileşeninin bilgi ve teknoloji olduğunu belirtti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin bilgi bankası ve hafızası olduğunu belirten Kurum, bine yakın hizmet birimiyle yılda 30 milyon vatandaşa hizmet verildiğini söyledi.

Yılda 8 milyon adet tapu işlemini yapıldığı bilgisini veren Kurum, "Yılda 8 milyon adet tapu işlemi demek, saniyede bir işlem demek. Bu işlemler çok kolay değil, özellikle gelişmiş bilişim alt yapısıyla şeffaf, hızlı, güvenilir işlem yapabilmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün asli görevi. Biz de bu görevleri, hizmet kalitesini artırmak adına birçok yenilik yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak, 100 günlük eylem planlarını tamamladıklarını ve ikinci 100 günlük eylem planlarına geçtiklerini dile getiren Kurum, bu eylem planları içerisinde tapu senetlerinin yenilenmesi ve Türkiye'nin değerleme haritalarının çıkarılması eylemlerinin bulunduğunu hatırlattı.

Kurum, "Tapu senetlerimiz oldukça eskimişti, üzerinde gereksiz bilgilerin olduğunu gördük ve artık QR kodlu yeni tapu senetlerine geçiyoruz." dedi.

Selçuklu yıldızıyla süslendi

Yeni tapu senetlerinin içeriğine ilişkin bilgi veren Kurum, yeni tapuların Selçuklu yıldızı ve motifleriyle süslendiğini söyledi.

Üzerinde gereksiz olarak gördükleri "mahalle, ada, parsel" bilgilerinin yer almadığını belirten Bakan Kurum, "Aslında tapu senedinin, 'taşınmaz numarası' diye bir kimlik numarası var. Aynı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi tapu senetlerimizin de bir kimlik numarası olacak. Bu kimlik numarasıyla birlikte artık biz tapularımıza kök senetlerine kadar ulaşıp, 'bu tapu nereden geliyor, nasıl oluşmuş, nasıl yapılmış, malikler kimmiş' gibi tüm bilgilere buradan erişebileceğiz. Bu bilgilerle birlikte daha sonra farklı yeniliklerde yapacağız." diye konuştu.

Taşınmaz numarasından ilgili yapının geçmişinin görünebileceğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Diğer önemli özellik QR kodlu olması. Tapu senetlerinin üzerinde QR kodu bulunuyor. Bu QR kodunu cep telefonunuza okuttuğunuz zaman bizim Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün TAKBİS sistemine giriyorsunuz ve maliki olduğu arsa, konut, alışveriş merkezi neyse bu taşınmazla ilgili bilgileri üzerine tıklayıp görebiliyorsunuz. Adası, parseli, ilçesi, metrekaresi, tapu alanı neyse burada detaylı bir şekilde görüyoruz. Peki bu gayrimenkule gitmek istiyorsak da burada 'rota' kısmına tıkladığımızda navigasyonla gideceğimiz gayrimenkule bizi yönlendirebiliyor. Bu açıdan da baktığımızda hayatımızı kolaylaştıracak, ne aldığımızı, nerede olduğunu öğrenebileceğimiz önemli bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor."

Binaların brüt ve net alanları görülecek

Gayrimenkul satışlarında metrekarelerde brüt ve net farklılıkları olduğunu a dikkati çeken Murat Kurum, "Bizim bakanlığımızın tariflediği brüt, net kavramları net bir şekilde kullanılmıyor. Burada da vatandaşımız aldığı evin brütü ve netinin ne kadar olduğunu tam anlamıyla bilemeyebiliyor. Biz yeni tapu senetlerimizde artık, mimari projelerde bakanlığımızın tarif ettiği brüt tanımı neyse, bu brüt tanımına göre brütünü ve net alanını yine tapu senetlerinde göstereceğiz. Böylelikle vatandaşımızda kaç metrekare brüt daire almış kaç metrekare dairenin neti var bunları da net bir şekilde görebilecek." ifadelerini kullandı.

Mevcut tapular geçerli olacak

Bu tapu senetleriyle vatandaşların uygulamada kolaylık yaşamalarının öngörüldüğünü bildiren Kurum, "Tabi ki mevcut tapu senetlerimiz halen geçerli ancak tapularını yenilemek isteyen vatandaşlarımız da tapu müdürlüklerimize gittiği zaman tapu senetlerini değiştirebiliyorlar." bilgisini verdi.

Tapu işlemleri ve personellerin performansı anlık olarak izlenecek

Diğer bir uygulamanın da "iş zekası platformu" olduğuna işaret eden Kurum, ülkedeki tüm tapu müdürlüklerinin işlemlerinin izlenebildiğini ve personel bazında performansların ölçülebildiğini söyledi.

Bugüne kadar sadece İstanbul'da 2 milyonun üzerinde bir işlem yapıldığına dikkati çeken Kurum, tüm Türkiye'de 30 milyona varan bir işlem sayısı olduğunu aktardı.

Uygulama üzerinden işlem sayısına göre, yüksek performans gösteren 3 personelin adını açıklayarak, teşekkürlerini ileten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bu sistemlerle birlikte vatandaşın memnuniyetini artırmak, gerçekten teknolojiyi günümüzün çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmak üzere bu yenilikleri yapıyoruz. Bu yeniliklerle birlikte de artık 3 boyutlu tapuya geçme hedefimiz var. Hatta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze bir malik olarak hangi gayrimenkul alacaksanız, buna ilişkin sorularınızı SMS yoluyla sorup, bunların da cevaplarını anında alabileceğiniz, 'bu mal hacizli midir, değil midir? Üzerinde bir ipotek var mıdır, yok mudur'u öğrenebileceğiniz bir sisteme geçiyoruz."

Gerçek değer üzerinden tapu devirlerinin yapılmasının da ülke ve adalet açısından önemine işaret eden Kurum, "Almamız gereken vergi kısmını tam anlamıyla alamıyoruz ve bir vatandaşımız bunu doğru gösterirken diğer vatandaşımız bunu eksik gösterebiliyor. Dolayısıyla bu eksikliği de giderecek uygulamaları da en kısa zamanda hayata geçiriyor olacağız. Biz, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızca ülkemizin tüm coğrafyasının verilerini, dijital ortamda vatandaşımızın hizmetine sunacak ve artık dijital olarak bunları yönetebilecek sistemlere ardı ardına geçeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Kurum, bakanlığın yeni tapusunda yer alan QR kodunu cep telefonu üzerinden taratarak, yeni tapunun özelliklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Taşınmaz Değerleme Sisteminde 2 pilot il belirlenecek

Konunun ilk 100 günlük eylem planı içinde yer aldığını hatırlatan Kurum, "Buna ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik taslağını Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik, orada incelemeler yapılıyor. Bitmesine müteakip bir pilot uygulamayla geçeceğimiz iki şehrimizde, ilçelerimizde pilot uygulamalarını gerçekleştireceğimiz, taşınmazların gerçek değeri üzerinden satışına ilişkin uygulamayı inşallah önümüzdeki yıl itibarıyla başlatıyor olacağız." diye konuştu.

Uygulamanın içeriğine ilişkin Kurum, "Taşınmaz malikleri, tapu devirlerini yaparlarken, bulundukları, sahip oldukları, alana veya gayrimenkule ilişkin bir değerleme çıkaracaklar, bunu bağımsız değerleme kuruluşları yapacak. Bu bağımsız değerleme kuruluşlarının verdiği değerlenmeler komisyonumuzca da değerlendirilecek. Doğru bulunmasına müteakip, bu değerleme üzerinden de tapu devirleri gerçekleşmiş olacak." bilgisini verdi.

Vatandaşa cüzi de olsa bir ücret belirleneceğini ifade eden Kurum, "Buna ilişkin hem Sermaye Piyasası Kurulumuzca hem kuruluşlarınca değerlendirmeler yapıyoruz. En az maliyetle, en doğru bilgiyi alabileceğimiz bir sistem kuracağız. Zaten zaman içerisinde tüm Türkiye'mizin değerleme haritaları çıkmış olacak. Mevcut binada değerleme varsa o değerlemeler de dikkate alınacak." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm kat maliklerinin onay vermemesi durumunda İmar Barışı'na başvurulamadığına ilişkin şikayetler olduğu ve üçte iki veya üçte bir çoğunlukla bu sorunun giderilmesi yönünde bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da bu konuda anayasal bir hak olduğu gerekçesiyle düzenleme yapılamadığı yanıtını verdi.