Kimse Yok mu Derneği çalışanı 82 kişiye 'ByLock' operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, "ByLock" kullandığı tespit edilen 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 82 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden derneğe yapılan operasyonda elde edilen dijital delillerin incelemesinde bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ByLock" kullandığı tespit edilen dernek çalışanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 82 kişiyi yakalamak üzere İstanbul merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Derneğe yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda şüphelilerden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.