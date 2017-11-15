Kimsenin yasağı dinlediği yok

Otobüs ve kamyon gibi büyük araçlar için tek geçiş adresi olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü gösterilmiş ve diğer köprülerden geçişlere yasak gelmişti. Birçok kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kaçak geçişlerle gündeme gelen otobüs ve kamyoncular bu kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmaya başladı.

Otobüs ve kamyon gibi büyük araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanması Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun devreye girmesiyle yasaklanmıştı.

Ancak hem daha uzun yol kat edilmesi hem de geçiş ücretlerinin FSM’ye göre daha yüksek olması sebebiyle otobüs ve kamyonlar YSS köprüsünden geçmek yerine FSM köprüsünden kaçak geçiş yapmaya devam ediyordu. Bunu engellemek için ise FSM’nin Anadolu-Avrupa geçişine kamera sistemi kuruldu. Bu köprüden büyük araçların geçişi de engellenmiş oldu. Ancak şehirler arası hizmet veren otobüsler çareyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmekte buldu.

Polis kontrolü yok

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre özellikle gece 02.00’den sabah 05.30’a kadar ‘kontrolsüzlükten’ faydalanan otobüs ve kamyonlar hiç bir önleme takılmadan Anadolu’dan Avrupa yönüne geçiş yapabiliyor. Sabah saat 04.15-05.00 arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 45 dakikalık süre içinde 20 otobüs ve kamyonun geçtiği görüldü.

Geçiş 80 liraya çıkıyor

Otobüs ve kamyon gibi büyük araçların FSM’den geçişinin yasaklanmasının ardından geçebilecekleri tek yasal yol YSS oldu. Ancak burada uygulanan ücret tarifeleri ve araçların daha uzun mesafe kat etmesinden dolayı büyük araçların kaçak olarak diğer köprüleri kullanıldığı belirtildi. Bir otobüs ya da kamyon Pendik’ten Kuzey Çevre Yolu’na giriş yapar ve YSS’den geçtikten sonra İstoç OSB’den çıkış yaparsa ödediği ücret 90.25 TL ile 156.2 TL arasında değişiklik gösteriyor. Köprü ve otobanlarda alınan ücretler aracın aks sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.

Arabalı vapura yasak gelmişti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri 300 TL’ye yaklaşan kamyoncular çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında bulmuştu. Arabalı vapur iskelesinde uzun kuyruklar oluşturan kamyonların tek yön geçişini 17 TL’ye yaptığına dikkat çekilmişti. Basında çıkan haberlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ağır tonajlı araçların bu hattı kullanmalarını engellemişti.