Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Toplantısını değerlendiren Mardin Demokrat Parti İl Başkanı M. Şerif Akay, “Demokrat kadrolarımızla biz hazırız. Kırat tekrar şahlanacak biliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Toplantısı dolayısıyla Ankara’ya gelen Mardin Demokrat Parti İl Başkanı M. Şerif Akay Ankara Büromuzu ziyaret ederek temsilcimiz Mehmet Kara ve Yönetim Kurulu Üyemiz Bilâl Sürücü ile görüştü. Ziyarette sorularımızı da cevaplandıran Akay, toplantının nasıl geçtiği sorumuz üzerine “Bu seferki toplantı farklıydı. Memleketin çoğu bölgesinden katılım vardı. Demokratlar tarafında bir hareketlenme var. Toplantıda demokrasi havasını soluduk. Herkesin söz hakkı vardı herkes dilediği gibi fikrini beyan etti. İnşallah Genel Başkanımızla ve Demokrat kadrolarımızla biz hazırız. Kırat tekrar şahlanacak biliyoruz” dedi. Demokratların diğer hükümetlerden farkını açıklayan Akay, “Demokrasi halka hizmetkârlıktır. İdarecinin halkı kendine hizmetkâr etmesi değil halka kendisini hizmetkâr bilmesidir. Demokratlar da bu şuur ile yetişiyor. Bu şuur inşallah memlekete hizmet edecektir. Türkiye’nin Demokrat Parti’ye ihtiyacı var. Mevcut partiler milleti kendisine hizmetkâr yapmaya çalışıyorlar. Demokratlar millete hizmetkâr olmaya çalışacak.” dedi.

Demokrasi adı verilen sistem İslâm’a ait bir değerdir

Günümüz siyaseti hakkında da yorumlarda bulunan Akay, demokrasinin istişâreye, anayasaya ve adalete dayalı bir sistem olduğunu söyledikten sonra, İslâm tarihinden örnekler ile demokrasi uygulamalarının İslâm’a ait değerler olduğunu vurguladı. Günümüz siyasetinin İslâmî ve demokratik değerleri benimseyemediğini, bunlar benimsenmeden Türkiye’nin ve diğer İslâm Ülkelerinin mevcut sıkıntılarını aşamayacağını belirtti. Akay; “Gördüğümüz kadarıyla İslâm ülkeleri çoğunlukla şahsa dayalı, adalet ve liyakati göz ardı eden ve devlet kadrolarında kayırmacılığı esas alan yönetimleri benimsemiş. Şahsa dayalı yönetimlerde de yetişmiş adam olmaz dalkavuklar artar. Bu tarz yönetimler de İslâm’ın ruhuna aykırı olduğu için İslâm coğrafyası geri kalmış ülkeler ile doludur. Öte yandan Müslüman olmayan Avrupa ülkeleri bu İslâmî değerleri benimsediği için gelişmiş ve dünyaya liderlik eden ülkeler olmuş. Avrupa ülkeleri idarî sistemlerinde İslâmî değerleri İslâm ülkelerinden daha iyi tatbik ediyorlar. Avrupa Birliği’nin bizi Müslüman olduğumuz için kabul etmediğini savunanlar var. Oysaki Avrupa bizden adalet, liyakat ve demokrasi bekliyor. Avrupa İslâm’ın öz değerlerine geri dönmemizi istiyor aslında” dedi. Akay, Yeni Asya hakkındaki düşüncelerini de; “Yeni Asya Medya alanında gerçekten gerektiği şekilde gazetecilik yapıyor. Bu işi hakkıyla yapan gazete pek yok. Yeni Asya bu konuda gerçekten takdir edilecek bir vazife üstlenmiş” şeklinde ifade etti.

Demokrat oyları pazarlık konusu olamaz

Yerel seçimde ittifak olup olmayacağı sorusuna Akay; “Biz bu yerel seçimde neredeyse her yerde kendi amblemimiz, kendi adayımız ve kendi kadrolarımız ile seçime girmeye karar verdik. Kendimizi ispatlayabiliriz. İttifak olursa eğer bazı hususî yerlerde Demokrat Parti’ye destek aramak şeklinde olur. Destek veren konumunda olmayacağız. Bundan böyle demokratların oyları pazarlık konusu olamaz. Demokratların oyunu pazarlık malzemesi olarak gören ve ümitsizlik besleyen kişi demokrat misyonu anlayamamıştır. Bir yerde bir oyumuz da olsa onu Demokrat Parti’den başka partiye veremeyiz.” diye cevap verdi.

Türkiye’de anayasa ve meclis sorunu var

Kürt meselesi ve çözüm süreci ile alâkalı da konuşan Akay; “Ülkede yıllardan beri Kürt sorunundan bahsedilir. Aslında bizim tek sorunumuz kapsayıcı bir anayasa ve temsil kabiliyeti güçlü bir meclisin eksikliğidir. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur Anayasa ve meclis sorunu vardır. Kapsayıcı anayasası ve temsil kabiliyeti güçlü bir meclise sahip bir ülke olursak hiçbir etnik unsur ile alâkalı sorunumuz kalmaz” diye konuştu. Akay, “Terörle mücadelede de yapılan yanlış, terörle mücadeleyi öldürülen terörist sayısı ile ölçme hatası. Oysa önemli olan teröre katılımı engellemek ve teröre giden yolları kapatmak, insanları bu terör belâsından ve örgütlerden uzak tutmaktır. Ölçümüz bu olmalıdır. Bu da bölgedeki insanların kapsayıcı bir anayasa ile devlet tarafından hakkıyla sahiplenilmesi ve terör örgütünün kıskacından gençliğin kurtarılması ile mümkün olabilir” dedi.

Haber: Bilal Said Parlakoğlu

saidparlakoglu@gmail.com

Fotoğraflar: Ahmet Terzi - Yeni Asya