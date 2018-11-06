'Kırmızı kategori'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında, 31 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "kırmızı kategori"de 4 milyon lira ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim'de, Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de 4 milyon lira ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo olduğunun tespit edildiği kaydedildi. AA

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