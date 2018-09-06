'Kırmızı' kategoride aranıyordu: Sözde Dersim saha sorumlusu terörist öldürüldü

Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan, 4 milyon lira ödüllü, sözde Dersim saha sorumlusu Musa Çetiner etkisiz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Akdik köyünde 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 4 milyon lira ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Pülümür ilçesi Akdik köyü Söğütlü Mahallesi'nde 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin DNA testi yapıldı. Test sonucunda, teröristin "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, 4 milyon lira ödüllü, sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi Terörist Çetiner'in silahlı terör örgütüne üye olma, adam öldürme, devletin egemenliği altında bulunan topraklarda, bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma suçları olmak üzere 10 suçtan arandığı belirlendi. Terörist Musa Çetiner'in Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik 2016'da eş zamanlı gerçekleştirilen, bir askerin şehit olduğu terör eylemini planladığı, 2005'te Çetenli köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesine neden olduğu, 2011'de Iğdır Emniyet Müdürlüğüne saldırının talimatını verdiği, 2012'de Doğubayazıt Karakent köyü Soner inşaatında bulunan vatandaşların kaçırılması ve bir vatandaşın öldürülmesi eylemlerinin faili olduğu tespit edildi. AA

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