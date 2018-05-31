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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kırmızı listedeki teröristin cenazesine katılan HDP'li Yıldırım hakkında fezleke

31 Mayıs 2018, Perşembe 14:42
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan sözde "PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi" üyesi, "Delal Amed" kod adlı terörist Hülya Eroğlu'nun cenazesine ve taziyesine katıldığı gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 14 Kasım 2017'de ölü ele geçirilen terörist Eroğlu'nun cenazesine ve taziyesine katıldığı tespit edilen Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı fezlekeyi "yetkisizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, terörist Eroğlu'nun cenazesine ve taziyesine katılan Yıldırım hakkında İçişleri Bakanlığınca yapılan suç duyurusunun, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan tutanakların ve internet haberlerine ilişkin çıktıların değerlendirildiği bildirildi.

"Terör örgütünün yanında yer alındığı anlaşılmıştır"

Teröristin cenazesine katılım ile terör örgütünün uluslararası kamuoyunda masum ve iyi gibi lanse edildiği belirtilen fezlekede, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün bu şekilde övüldüğü, yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütünün yanında yer alındığı, bu yolla terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır. Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu Yıldırım'ın üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiştir."

Yıldırım'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu ifade edilen fezlekede, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Yıldırım'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yıldırım hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.

AA

Etiketler: hdp, van, terörist cenazesi, içişleri bakanlığı
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