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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kırmızıtaş Holding'e el konuldu

08 Mart 2018, Perşembe 12:47
Antalya'da Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, kentte faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e el konuldu.

Holdingin sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e el konuldu.

Holding'in, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Gülen Hareketi ile irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek, federasyon gibi kuruluşlar ile Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında işlem yapılan kişiler ve kayyum atanan şirketlerle parasal yönden ilişkili olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Kırmızıtaş Holding ve bünyesinde bulunan tüm şirketlere yönelik Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporu, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın bilirkişi raporu, HTS Analiz Raporu ve diğer yapılan tespitler doğrultusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere CMK 133. Maddesi uyarınca Tasarruk Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı ve şirket yetkilileri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş'ın tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu kaydedildi.

3 SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı doğrultusunda, 3 şüphelinin gözaltına alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince operasyon başlatıldı. Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, konuyla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

DHA

Etiketler: antalya, holding, gözaltı
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