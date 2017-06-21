Kırşehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yeni gözaltılar!

Kırşehir merkezli 7 ilde, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında halen görevde olan, ihraç edilen ve açığa alınan kamu personelinin de bulunduğu 4 şüpheliyi yakaladı. 16 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturma kapsamında, Kırşehir merkezli operasyonda Ankara, Bursa, Batman, İzmir, Yozgat ve Aydın'da hakkında gözaltı kararı çıkarılan 16 şüpheliden 12'si gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. AA

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