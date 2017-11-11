Kitap fuarına büyük ilgi

İstanbul'da TÜYAP’ta gerçekleştirilen kitap fuarına gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs üst geçitte izdihama neden oldu.

TÜYAP’ta bu yıl 36’ncısı gerçekleştirilen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Metrobüs ile fuara gelen binlerce vatandaş, metrobüs üst geçidinde izdihama yol açtı. Vatandaşlar, izdiham nedeniyle kırdıkları bariyerleri aşarak, E-5 karayolunda yolun karşısına geçti. Toplu halde geçen vatandaşlar trafiğin de durmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle trafik polisleri de trafiği keserek vatandaşların fuara gitmesini sağladı. Fotoğraflar: Murat Sayan

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