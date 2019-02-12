TBMM’DE KABUL EDİLEN KANUNLA KİTAP VE SÜRELİ DERGİLERDE YAYINCILAR İÇİN KDV SIFIRLANIRKEN, BUNUN OKUYUCUYA YANSIYIP YANSIMAYACAĞI İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR MEYDANA GELDİ.

Hedef KDV’yi sıfırlamak

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, “Kanunun yeniden düzenlenmesiyle okur kitaba yüzde 8 daha ucuz ulaşacak” açıklamasını yaparken, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, “Hedef bütün satış aşamalarında kitap ve süreli yayınlarda KDV’yi sıfırlamak” dedi.

“İşe yaramayaz” itirazı

CAN Yayınlarından Can Öz de twitterdan yaptığı açıklamada, “Kitap ve dergide KDV sıfırlandı diye bahsi geçiyor. Bu doğru bir bilgi değil. Kitap ve dergide KDV aynen duruyor. Uygulama, sadece yayıncıya KDV istisnası sağlıyor. Bomboş, hiç bir işe yaramayan bir uygulama bu” dedi.

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Kitapta KDV bilmecesi

Kitap ve süreli yayınların tesliminde yüzde 8 olan KDV sıfırlandı haberleri okurları sevindirirken, yayıncıların ve satıcıların kafasını karıştırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen vergi yasalarıyla ilgili torba kanun uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) sıfırlandı. Fakat tartışmalar bitmedi. Yayıncılar ve kitap satıcılarının kafası karıştıran düzenlemedeki açıklıkları Can Yayınları Sahibi Can Öz sosyal medya hesabından gündeme taşıdı ve düzenlemenin okuyucuya fayda sağlamayacağını söyledi.

Herkesin aklı karmakarışık

Kitap ve dergide KDV sıfırlandı söyleminin doğru olmadığını belirten Öz, “Kitap ve dergide KDV sıfırlandı diye bahsi geçiyor. Bu doğru bir bilgi değil. Kitap ve dergide KDV aynen duruyor. Uygulama, sadece yayıncıya KDV istisnası sağlıyor. Bomboş, hiç bir işe yaramayan bir uygulama bu. Uygulamaya göre, yayıncı elindeki kitabı KDV’siz fiyatla kitapçıya veriyor, ama kitapçı okura KDV ekleyerek satıyor.

Sonuçta kitabın raf fiyatında bir değişiklik olmuyor. Yayıncıya KDV iadesi alana kadar bir minik finans avantajı sağlıyor. O kadar. Üstelik yayıncı kitabı KDV’siz sattığı, kitapçı ise üzerine tekrar KDV ekleyerek sattığı için dağıtım sistemi allak bullak olmuş durumda. Herkesin aklı karmakarışık. Okurun KDVsiz kitap alması ancak yayıncıdan direkt kitap alırsa mümkün” ifadelerini kullandı.

Tamamlayıcı düzenlemeler yapılmalı

Türkiye Yayıncılar Birliği ise konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, “açıklayıcı ve tamamlayıcı” düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, 7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Kanunu’nun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenen (n) bendi ile; “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişikliğe göre, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayıncılar stoklarında bulunan veya yeni yayımlayacakları kitapların; dağıtımcılara ve kitapçılara yapılan toptan satışlarında veya e-ticaret ya da doğrudan yayınevinden KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere perakende satışlarında KDV uygulamayacaklardır. Bu çerçevede; “KDV Genel Uygulama Tebliği”nde KDV Kanunu 13/n Maddesinde öngörülen KDV istisnasının kapsamına ve bu istisnaya dayalı teslim ve iade işlemlerinin uygulanmasına ilişkin açıklayıcı ve tamamlayıcı düzenlemeler yapılması gerekecektir. Her durumda, 1 Şubat 2019 Cuma günü itibarıyla yapılacak işlemlerde KDV istisnası uyarınca fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir” ifadeleri kullanıldı.

Yüzde 8 daha ucuz olacak

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kitap ve süreli yayınların satışında yayıncılara getirilen KDV istisnasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Kanunun yeniden düzenlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda destek olacaklarını söylediler. Toplantı çok olumlu geçti, dar kalmış kısımları genişletmek için yeni bir çalışma yapılacak ve okur kitaba yüzde 8 daha ucuz ulaşacak.”

Okur da aldatılmış oluyor

“Ne yapılıyor, neden yapılıyor anlamak mümkün değil” diyen Can Öz, şöyle devam etti; “Öğrendiğimize göre buna da çare bulunmuş. Yakında gelecek bir uygulamada 100 TL altındaki satışlar yine KDV’li olacak. Dolayısıyla okura yansıyacak bir indirim imkansız hale geliyor. Ne yapılıyor, neden yapılıyor anlamak mümkün değil. Sadece yayıncıya KDV istisnası gibi saçma sapan bir uygulama yerine, kitap ve dergide KDV’nin tamamen kaldırılması ancak bu durumu çözer. Aksi halde bürokratik bir kaos yaratılmış ve okur da aldatılmış oluyor ve bunun kimseye bir faydası yok. Hayır işin tuhafı bunun uzun süre böyleymiş gibi duyurulması ve kimsenin gıkını çıkarması. Akıl alır gibi değil.”