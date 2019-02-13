Kitapta KDV indirimi teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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