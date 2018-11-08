Kıyım maddesi kavgayla geçti

Meclis Sağlık Komisyonu’nda, görüşmesi 12 saat süren 5’inci maddenin oylamasına geçilmesine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Madde, tartışmaların devam ettiği sırada oylanarak kabul edildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen düzenlemenin de bulunduğu ‘sağlık torba teklifi’ görüşmeleri saat 15.00’da başladı. Komisyonda yaklaşık 12 saat boyunca teklifin 5’inci maddesi olan ‘KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkânı tanıyan düzenleme’ üzerinde milletvekilleri görüş bildirdi. AKP bir önergeyle 5’inci maddenin oylanmasına yönelik önerge verdi.

Komisyon başkanı protesto edildi

CHP milletvekilleri ise madde üzerinde görüşmelerin sona ermediğini bu sebeple oylanamayacağını söyleyerek tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, bu sırada ayağa kalkıp, masalara vurarak komisyon başkanını protesto etti. Bazı CHP milletvekilleri madde üzerinde oylama yapılırken, komisyon başkanının önünde duran cihazlara dokunarak oylamaya müdahale etmek istedi. İktidar ve muhalefet milletvekillerinin kavgasını, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, araya girerek önledi. 5’inci madde, Komisyon’da tartışmaların sürdüğü sırada oylanarak kabul edildi.

Şeker: Yeni sefaletler oluşacak

Kendisi de doktor olan CHP’li komisyon üyesi geçirilen maddeye isyan etti. Şeker, “Biz diyoruz ki burada mahkeme kararları olmadan insanlar mahkûm edilemez. OHAL Komisyonun değerlendirdiği vak’aların üçte biri haksız yere işinden edilmiş insanlar. Biz burada yeni açlıklar, yeni sefaletler, yeni intiharlar kuruyoruz burada.

Bunu yapmaya hakkımız da haddimiz de yok. İnsanların yaşama hakkını elinden almaya haddimiz de hakkımız da yok. Şifa dağıtacak insanları intihara sürüklemeye hakkımız var mı? Bu doktorlara bu ülkenin ihtiyacı var. Bu kadar hekimin olduğu komisyondan bu kanun çıkıyorsa insanlığımızdan istifa etmemiz gerekir” diye konuştu.