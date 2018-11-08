"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kıyım maddesi kavgayla geçti

08 Kasım 2018, Perşembe 00:10
Meclis Sağlık Komisyonu’nda, görüşmesi 12 saat süren 5’inci maddenin oylamasına geçilmesine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Madde, tartışmaların devam ettiği sırada oylanarak kabul edildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen düzenlemenin de bulunduğu ‘sağlık torba teklifi’ görüşmeleri saat 15.00’da başladı. Komisyonda yaklaşık 12 saat boyunca teklifin 5’inci maddesi olan ‘KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkânı tanıyan düzenleme’ üzerinde milletvekilleri görüş bildirdi. AKP bir önergeyle 5’inci maddenin oylanmasına yönelik önerge verdi.

Komisyon başkanı protesto edildi

CHP milletvekilleri ise madde üzerinde görüşmelerin sona ermediğini bu sebeple oylanamayacağını söyleyerek tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, bu sırada ayağa kalkıp, masalara vurarak komisyon başkanını protesto etti. Bazı CHP milletvekilleri madde üzerinde oylama yapılırken, komisyon başkanının önünde duran cihazlara dokunarak oylamaya müdahale etmek istedi. İktidar ve muhalefet milletvekillerinin kavgasını, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, araya girerek önledi. 5’inci madde, Komisyon’da tartışmaların sürdüğü sırada oylanarak kabul edildi.

Şeker: Yeni sefaletler oluşacak

Kendisi de doktor olan CHP’li komisyon üyesi geçirilen maddeye isyan etti. Şeker, “Biz diyoruz ki burada mahkeme kararları olmadan insanlar mahkûm edilemez. OHAL Komisyonun değerlendirdiği vak’aların üçte biri haksız yere işinden edilmiş insanlar. Biz burada yeni açlıklar, yeni sefaletler, yeni intiharlar kuruyoruz burada. 

Bunu yapmaya hakkımız da haddimiz de yok. İnsanların yaşama hakkını elinden almaya haddimiz de hakkımız da yok. Şifa dağıtacak insanları intihara sürüklemeye hakkımız var mı? Bu doktorlara bu ülkenin ihtiyacı var. Bu kadar hekimin olduğu komisyondan bu kanun çıkıyorsa insanlığımızdan istifa etmemiz gerekir” diye konuştu. 

Etiketler: tbmm, komisyon
Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Tıp, ölüm ve hayatla yüzleşiyor

    Kıyım maddesi kavgayla geçti

    Muhalif gazeteciler basın kartı alamıyor

    Trump'a Demokrat freni

    10 bin eczaneye kötü haber

    Suriyeli terziden Türkiye'ye teşekkür tabelası

    Trump'tan yeni 'Kaşıkçı' ve yaptırım açıklaması

    ‘Daha önce de ihanet ettiler şimdi de ederler'

    Başkan Trump: Demokratlar zorluk çıkarırsa Cumhuriyetçi oylardan destek veririz

    Hisarcıklıoğlu: Ben gelecekten umutluyum

    Rusya'dan ABD seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

    Kalın'dan ABD'ye: PYD ve YPG'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş demektir

    30 bin kişi lekelenmedi, peki ya diğerleri?

    Pahalıya mal ediyoruz

    Yeni uygulama ekmek israfına çare olacak mı?

    Demokratlar, 219 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 193 sandalyede kaldı

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

    ‘İşsizlik ve iflâs dalgası başlayabilir’

    ABD'nin kritik ara seçim sonuçları nasıl yorumlandı?

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müfteri vicdansızlara yazıklar olsun
    Genel

    Kıyım maddesi kavgayla geçti
    Genel

    Muhalif gazeteciler basın kartı alamıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    10 Kasım’a doğru; Kansu’nun notları
    Ahmet BATTAL

    Adliyelerde stajlar ne durumda?
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke eken sevgi biçemez
    Faruk ÇAKIR

    Birinci Avrupa’nın sesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Caner KUTLU

    Medrese-i Nuriyeler sahabe mesleğine çağdaş bir misaldir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.