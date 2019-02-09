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Kızılay 2018'de 23 milyon insana yardım ulaştırdı

09 Şubat 2019, Cumartesi 14:36
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "2030'a kadar yoksul insan kalmayacak bir hedefle çalışıyoruz. Kendi kendine yetemeyen yoksul insanın kalmayacağı bir Türkiye için öncelikle çalışacağız." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, " Artık insanlarımızın yardıma muhtaç olma sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çok kapsamlı insiyatifleri bu anlamda başlattık. 2030'a kadar yoksul insan kalmayacak bir hedefle çalışıyoruz. Kendi kendine yetemeyen yoksul insanın kalmayacağı bir Türkiye için öncelikle çalışacağız." dedi.

Kınık, bir otelde gerçekleştirilen Türk Kızılayı Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, böyle güzel bir hareketin mensubu olmaktan, böyle güzel bir hareketin isimsiz kahramanları olarak dindirdikleri acılar için mutlu olduklarını kaydetti.

Kerem Kınık, "2018 yılında yardım ulaştırabildiğimiz 23 milyon insan adına mutluyuz. 2,5 milyon insanın bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine götürdüğümüz, 3 milyon ünite kanı yaklaşık 9 milyon insana ulaştırmaya gayret ettiğimiz, binlerce evsize, muhtaca dünyada genelinde yardım ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Varoluş gayelerinin insanın acısını dindirmek, insanı ve toplumu güçlendirmek olduğunu vurgulayan Kınık, kuruldukları günden bu yana bu amaç için çalıştıklarını aktardı.

"2030'a kadar yoksul insan kalmayacak bir hedefle çalışıyoruz"

Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük kurumsal otomasyon projesini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kınık, "Temel amacımız, Türkiye'nin de imza atmış olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri noktasında. 2030'a kadar yoksul insan kalmayacak bir hedefle çalışıyoruz. Yardım modellerimizi değiştiriyoruz. Artık insanlarımızın yardıma muhtaç olma sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çok kapsamlı insiyatifleri bu anlamda başlattık. 2030 yılına kadar devletimizin imza koymuş olduğu, bu taahhüttür. Kendi kendine yetemeyen yoksul insanın kalmayacağı bir Türkiye için öncelikle çalışacağız" dedi.

Kınık, ekonomiye katkı vermeye, işsizliği azaltmaya ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Türkiye, Kızılay, insan, yoksulluk
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