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22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kızılay'dan 46 ülkeye insani yardım

22 Haziran 2018, Cuma 16:00
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "2017 rakamlarına göre sınırlarımız ötesine, yakın ve uzak coğrafyalara 532 milyon liranın üzerinde insani yardım götürdük. Toplam 46 ülkede yaklaşık 8 milyon 635 bin kişiye insani yardım ulaştırdık." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2017 rakamlarına göre yakın ve uzak coğrafyalara 532 milyon liranın üzerinde insani yardım götürdüklerini, toplam 46 ülkede yaklaşık 8 milyon 635 bin kişiye insani yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Başkan Kınık, "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu"na göre Türkiye'nin 2017 yılında 8,07 milyar dolar ile en çok insani yardım yapan ülke olması ve yardımlarda Türk Kızılayının payına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin her yıl insani yardıma daha fazla pay ayırdığını belirten Kınık, insani yardımda "Türkiye modeli" diye bir algının güçlü bir şekilde oluştuğunu ifade etti.

"En cömert ülke olduk"

Kınık, "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu" ve insani yardımda Türk Kızılayının payına ilişkin şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda gayri safi milli hasılasına oranla en fazla insani yardım yapan ülkeydik. Bu defa yardımın maddi büyüklüğü olarak en cömert ülke olduk. Bu bazen insani krizlere hızla müdahale, bazen geçimlik kaynaklarını artırmaya yönelik uzun vadeli projeler, bazen de kalkınma yardımları şeklinde oluyor. Ama sonuç olarak insanlığa çıkar gözetmeden hizmet ediliyor. İnsani yardımda Türkiye modeli böyle bir şey. İnsani yardım sektörünün bir aktörü olarak bundan gurur duyuyor, Genel Başkanı olduğum Kızılay'ın hedeflerini de bu şekilde formüle etmeye çalışıyorum."

Yurt dışında Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran kuruluşlardan biri olarak, en cömert sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Kınık, "2017 rakamlarına göre sınırlarımız ötesine, yakın ve uzak coğrafyalara 532 milyon liranın üzerinde insani yardım götürdük. Toplam 46 ülkede yaklaşık 8 milyon 635 bin kişiye insani yardım ulaştırdık. Bu insanların sadece 3,5 milyonuna ramazan ayında yardım ettik." diye konuştu.

Somali'ye 13 bin ton, Yemen'e 11 bin ton insani yardım

Somali'ye 13 bin ton, Yemen'e 11 bin ton insani yardım yaptıklarını aktaran Kınık, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımın değerinin ise 400 milyon lira olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sığınmacıları da unutmadıklarına işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"Başta Suriyeliler olmak üzere hemen her milletten 1 milyon 100 bin sığınmacıya toplam 926 milyon lira nakdi destek sağladık. 137 bin mülteci çocuğa ise 26 milyon lira eğitim desteği verdik. Bu yardımlar sayesinde milyonlarca insanın hayata yeniden bağlandığını, on binlercesinin ölümün eşiğinden döndüğünü biliyoruz. Bu gurur hepimize yeter."

AA

Etiketler: Kızılay, yardım, Türkiye, dünya
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