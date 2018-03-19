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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

KKTC'ye girişlere sıkı denetim geliyor

19 Mart 2018, Pazartesi 13:55
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, ülkede son günlerde artan şiddet olayları üzerine Ada'ya girişlerde sıkı denetimlerin yapılması ve Türkiye ile suçlular konusunda direkt iletişim kurulması yönünde çalışma başlattı.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'ndan bir ekibin, görüşmeler için KKTC'ye geleceği öğrenildi. KKTC'deki şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Ülkemizde artan suçlar vatandaşlarımızı ciddi şekilde endişelendiriyor, toplumsal huzur ve asayiş bozuluyor" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye'den suçların engellenmesi konusunda teknik ve adli konularda destek isteneceğini kaydetti. Baybars, "Artan suçları önlemede ve ülkeye giriş çıkışlar konusunda ciddi tedbir almak, kaçak yaşamın önlenmesini sağlamak konusunda kararlıyız" diye konuştu. 

Bakan Baybars, Türkiye ile KKTC arasında adli konularda sağlıklı bir işbirliği yapılmasının önünde ciddi bürokratik engeller bulunduğunu söyledi. Sorunların gidirilmesi için ülkeye giriş çıkışlar dahil ivedi çalışmalar yapılacağını belirten Baybars, "Ada'ya gelecek olan Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ülkeye Türkiye'den giriş çıkış konularını da ele alacağız. Adli yardımlaşma anlaşmasını istişare ederek hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Kara para, uyuşturucu, insan ticareti

Güvenlik güçlerinin sahip olduğu altyapı, teknik ekip ve ekipman eksikliklerinin ortadan kaldırılması, kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesinde kentsel güvenlik sisteminin hayata geçirilmesi için kolları sıvadıklarını belirten Baybars şunları kaydetti:

"Nüfus artış hızıyla, alınan güvenlik tedbirleri hızının eşit olması, plansız ve hızlı kentleşme sonrasında sosyal denetimlerin sağlanması, hem kentlerde işlenen suçların hem de kentin fiziki varlığına ve kentliye karşı işlenen suçların önlenmesi ve ortadan kaldırılması, kentsel altyapı eksikliklerinin ve kayıtsızlığın giderilmesi konusunda dört koldan adım atmaya başladık."

Suçlarla mücadelenin önemli olduğuna vurgulayan Baybars, "Uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti gibi organize bir şekilde ve uluslararası boyutta işlenen suçlarda son yıllarda önemli ölçüde artış meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu suçlarla mücadele de büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle hükümetimiz ivedi olarak, kara para aklama, yolsuzluk, insan kaçakçılığı ve insan ticari konularında yasalarımızı uluslararası hukukla uyumlaştıracak adımlar atacak" dedi.

 

DHA

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