Kof hamaset yapanlar nerede?

Araştırmacı yazar Müfid Yüksel, tarihi eserlerin bakımsız bırakılmasına tepki gösterdi. Müfid Yüksel, facebook sayfasında paylaştığı fotoğraflarla "Bir Yandan 'Ecdâd Ecdâd, Viyana Kapıları' Diye Kof Hamaset Sergileyip, Diğer Yandan Betonculuk Yapanlar Nerede?" diye sordu.

İşte Müfid Yüksel'in fotoğraflarla belgelediği ilgisizlik mesajı: "907/1501-2 Tarihli Küçük Ayasofya/ Kapı Ağası Hüseyin Ağa/ Çardaklı Hamam Neden Bu Halde. Neden Hiç Kimse Yıllardır Sahip Çıkmıyor. Bir Yandan "Ecdâd Ecdâd, Viyana Kapıları" Diye Kof Hamaset Sergileyip, Diğer Yandan Betonculuk Yapanlar Nerede?" Haber Merkezi

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