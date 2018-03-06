Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Harekat kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen komandoları taşıyan otobüsler ile askeri araçlar, Hassa ilçesine ulaştı. Konvoydaki askerlerin sınır hattındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.