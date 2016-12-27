Komisyon, Akar'a yazılı soru gönderilecek

15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, yarın soru gönderecek.
Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek. CHP, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, CHP'nin talebine olumlu cevap vermemişti.
ÖNERGE OYLATILMADI
Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verilen önergeyi oylatmamıştı. Petek, CHP ve MHP'li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara cevap vermemişti.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek'e, "İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı" demişti.