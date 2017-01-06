Komisyon havanda su dövdü

15 Temmuz Darbe Girişimi’ni Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları geçmişte benzer komisyonlarda görev yapan eski milletvekillerinin eleştirilerine sebep oldu. TBMM’de, 1990’lı yıllarda kurulan üç farklı araştırma komisyonunda görev yapan eski milletvekilleri Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı’nın dinlenmemesini eleştirdi.

TBMM’de 1993 ve 1998 yılları arasında üç önemli araştırma komisyonu kuruldu. Bunlar sırasıyla Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu, Susurluk Skandalı Komisyonu ve Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu. Bu komisyonlar da 15 Temmuz darbesini araştırma komisyonu gibi çalıştı. Her üç komisyonun çalışmaları sırasında kamuoyu söz konusu olaylarla ilgili yeni bilgilerle tanıştı. Araştırma komisyonu olmaları nedeniyle sınırlı yetkileri olsa da, komisyona çağrılan isimlerin söyledikleri ve komisyonun araştırmalarından yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı. Komisyonların araştırmalarında birçok gerçek gün yüzüne çıktı, eksiklikler, yönlendirmeler ve hatalar tek tek ortaya çıkarıldı. Bu komisyonlardan birinde başkanvekili olarak görev yapan Eski DYP Milletvekili Tevfik Diker 15 Temmuz komisyonunu ve çalışmalarını eleştirdi.

‘İçime sindiremiyorum…’

Aljazeera’de yer alan habere göre Diker şu ifadeleri kullandı: “TBMM Darbe Araştırma Komisyonu havanda su dövmüştür. MİT Müsteşarını dinlemeyen, onu dâvet dâhi edemeyen milli iradeyi içime sindiremiyorum. Çelişkili ifadeleri ortadan kaldıracak kişi, istihbaratın başıdır, onun ifadesi olması gerekirdi. Darbeyi MİT’e bildiren binbaşının dinlenmemesi zaten abesle iştigaldir. Komuta katının ve siyaset erbabının darbeyi kendi çıkarlarına âlet etme heveslerinin olup olmadığı da gün yüzüne çıkarılmalıydı. Darbe araştırma komisyonu kendi sınırlarını zorlamadı ve havanda su dövdü.”

‘Karanlık noktalar var’

Aynı komisyonda görev yapan eski CHP milletvekili Eşref Erdem de, MİT Müsteşarı’nın ve Genelkurmay Başkanı’nın komisyonda dinlenmemesini eleştirdi. Yaşananlardan üzültü duyduğunu ifade eden Erdem şunları söyledi: “Şundan üzüntü duyuyorum, bir Genelkurmay Başkanı, ‘Ben gelmem, bana yazılı gönder’ diyor. TBMM’yi, lafa gelince millî iradenin tecelli ettiği yer olarak görüyoruz, her şeyin üzerinde bir siyasi irade olarak değerlendiriyoruz. Hangi hakla Genelkurmay Başkanı, ‘Ben gelip ifade vermiyorum’ diyor. MİT Müsteşarı’nın, ‘Saat 2’de oldu, Genelkurmay’da 2 saat kaldı. Nerelerde ne oldu, kim, kime ne dedi, ne önlemler alındı? Bunların hepsi karanlık. Olayın bir bölümünden sonra, nasıl geliştiği, nasıl yönlendirildiği konusunda karanlık noktalar var. Komisyon bunlara yanıt verebilirdi.”

'Başka bağlantılardan endişe edildi…’

Bir çok noktanın karanlıkta kaldığını belirten Erdem, “Komisyonun meseleyi derinleştirmek, genişletmek gibi bir niyeti yoktu. Başka bağlantıların oryaya çıkacağından endişe edildi. Bu darbe girişiminin siyasi ayağı kim, başı kim, komutanları kim, gelecekteki mevkilerin sahipleri kim, belirlenmiş nasıl bir organizasyon var? Bu sorular yanıt bulamadı” değerlendirmesinde bulundu.