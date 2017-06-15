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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Komisyon üyesinin kardeşi de ihraç edilmiş

15 Haziran 2017, Perşembe
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi Mustafa İkbal’in öğretmen kardeşi Hüseyin İkbal’in darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı.

İkbal, “Dosyası komisyona gelirse, fikrim ve kararım FETÖ’cü olduğu yönündedir” dedi. Mustafa İkbal, kardeşi Hüseyin İkbal’in olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 672 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiğini ifade etti. İkbal şunları söyledi: “FETÖ’den ihraç edilen Hüseyin İkbal’in kardeşim olduğu doğrudur. 3 yıldır görüşmüyoruz. Biz 10 kardeşiz, bir tanesi böyle çıktı. Etrafında olan, tanıyan herkes bilir cemaate yakınlığını. Cemaatin sendikasına üyeydi. İkimizin görüşünün aynı olması gerekmiyor. Devletimiz bize komisyon üyeliği görevini verdi. Dosyası komisyona gelirse, fikrim ve kararım FETÖ’cü olduğu yönündedir.” 

Etiketler: ohal komisyonu
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  • Toygar

    15.06.2017 09:17:20

    Adaleti yerim, hukuku çiğnerim; cemaate mensup diye terörist ilan ederim! Kardeşim de olsa gözünün yaşına bakmam, ben oturduğum bu koltuğu, kendimden çok severim! Kardeşin kardeşe son kazığı değil bu! Alışkınız, adaletsiz ve hürmetsiz ve saygısızlara. Canımız kurban olsun hak ve adalet yoluna! Hak için yola revan gönülleriz biz!

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