Komisyon üyesinin kardeşi de ihraç edilmiş

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi Mustafa İkbal’in öğretmen kardeşi Hüseyin İkbal’in darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı.

İkbal, “Dosyası komisyona gelirse, fikrim ve kararım FETÖ’cü olduğu yönündedir” dedi. Mustafa İkbal, kardeşi Hüseyin İkbal’in olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 672 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiğini ifade etti. İkbal şunları söyledi: “FETÖ’den ihraç edilen Hüseyin İkbal’in kardeşim olduğu doğrudur. 3 yıldır görüşmüyoruz. Biz 10 kardeşiz, bir tanesi böyle çıktı. Etrafında olan, tanıyan herkes bilir cemaate yakınlığını. Cemaatin sendikasına üyeydi. İkimizin görüşünün aynı olması gerekmiyor. Devletimiz bize komisyon üyeliği görevini verdi. Dosyası komisyona gelirse, fikrim ve kararım FETÖ’cü olduğu yönündedir.”

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