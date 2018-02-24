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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Koncuk: Ölüm tehditleri alıyorum

24 Şubat 2018, Cumartesi 21:30
Uzun yıllardır Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığını yapan İsmail Koncuk, “Ciddi tehditler aldık, Bu şartlarda görev yapmamız hayatî risk taşır” ifadelerini kullanarak genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük sendikalarından biri olan Türkiye Kamu-Sen’de yönetim krizi baş gösterdi.Uzun yıllardır Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen genel başkanlığını yapan İsmail Koncuk, “Ölüm tehditleri alıyorum, bu şartlarda görevimi daha fazla sürdürmem imkânsız” diyerek genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı. Göreve talip olduğu arkadaşlarıyla birlikte çekilme kararı aldıklarını belirten İsmail Koncuk, “Ciddi anlamda tehditler aldık. Bu şartlarda görev yapmamız hayatî risk taşır, Türk Kamu Sen’in devamı için kendimi feda ediyorum” ifadelerini kullanarak yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. MHP Genel Merkezi tarafından uzunca bir süredir istifası istenen İsmail Koncuk’un “aday olmayacağım” açıklamasından sonra gözler yeni adaya çevrildi. Şu anda genel başkan yardımcısı olan Talip Ceylan’ın kongrede genel başkan adayı olarak öne çıktığı öğrenildi.

Etiketler: koncuk
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  • hak galip

    25.2.2018 09:34:25

    yapmayın sayın koncuk. bi siz kaldınz doğru dürüst konuşan. ölüm bile olsa hak yolda doğru sözden vazgeçmeden aday olun. biz sizin yanınızdayız Allah için hak için doğruluk için o koltuğa aday olun. çok üzüldüm şimdi:((

  • g@L!p

    24.2.2018 21:49:42

    Ülkemden demokrasi örnekleri. Aykırı sese tahammül yok !!!

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