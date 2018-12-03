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Konut mağdurlarının seslerini duyun

03 Aralık 2018, Pazartesi 20:53
İstanbul Esenyurt’ta Fi Yapı’ya ait Fi Side projesinin yarım kalması nedeniyle 3 bin 200, diğer şehirlerle birlikte toplam 5 bin 500 kişi mağdur oldu.

İstanbul Esenyurt’ta Fi Yapı’ya ait Fi Side projesinin yarım kalması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Maket üzerinden satışına 2009’da başlanan ve yaklaşık 10 yıldır bitirilemeyen Fi Side projesinin Esenyurt ayağındaki mağdur sayısı 3 bin 200. Kırşehir’de ve birkaç farklı bölgede de aynı firmaya ait projenin mağdurları mevcut. Toplamda Fi Yapı mağduru 5 bin 500 kişi var. Mağdurlar seslerini yetkililere duyuramayınca proje alanına çadır kurarak eylem yapmaya başladılar. Tapularını aldıklarını fakat evlerinin bir türlü tamamlanmadığını belirten konut mağdurları seslerinin duyulmasını bekliyor. Aileleriyle kurdukları çadırlara gelen konut mağdurları, yıllardır yaşadıkları haksızlığın giderilmesini istiyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan proje sahibi Fikret İnan bir süre sonra serbest bırakıldı. İnan’ın mal varlığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçtiği için mağdurların muhatabı artık TMSF. Esenyurt Fi Side projesinin mağdurlarından İzzet Yazıcı TMSF’nin kendilerine beklemeleri gerektiğini söylediğini, fakat hiçbir işlem yapılmadığın söylüyor. Seçim öncesi TMSF’nin konutların tamamlanması konusunda Alman bir firmayla sözleşme yaptığını söyleyen Yazıcı, seçimlerden sonra binaların yine çürümeye terk edildiğini belirtiyor.

Yazıcı, “Şimdi yine seçimler var, yine TMSF anlaşma yaptığını söylüyor. Seçim öncesi bizleri uyutmak taktiği” diyor. Fi Side projesinin tamamlanmaması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Şişli binası önünde de eylem yapmıştı. Esenyurt’taki, toplam konut mağduru sayısının 40 bine ulaştığı iddia ediliyor. Fi Yapı patronu Fikret İnan ve dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun ortaklaşa güvence, teminat, referans verdiği, iddialı reklam kampanyaları ile kandırıldıklarını iddia eden mağdurlar bir an önce evlerine kavuşmak istiyor. 

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

Haber Merkezi

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, vatandaş, konut
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