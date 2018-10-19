Konut satışlarında yüzde 9,2 düşüş

Konut satışları eylül ayında yüzde 9,2 düştü. Yabancıya konut satışları yüzde 151,1 arttı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8.9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4.9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1863 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18.1 ile Artvin oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 151.1 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018'de ilk sırayı 1799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1038 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.