"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Konut satışlarında yüzde 9,2 düşüş

19 Ekim 2018, Cuma 10:29
Konut satışları eylül ayında yüzde 9,2 düştü. Yabancıya konut satışları yüzde 151,1 arttı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8.9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4.9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1863 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18.1 ile Artvin oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 151.1 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018'de ilk sırayı 1799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1038 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, konut, satış, ekonomi
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    '100 bin müteahhit batabilir'

    Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

    Güney Kore'den Trump'ın söylemlerine tepki

    'Çevre Etiketi Sistemi' hayata geçiyor

    Bozdağ'dan Danıştay'a 'Öğrenci And'ı tepkisi

    Konut satışlarında yüzde 9,2 düşüş

    Kaşıkçı, 'Türkiye'de bana bir şey yapmazlar' demiş

    Eski Irak Başbakanı İbadi: Siyaseti bırakmıyorum

    ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Kaşıkçı çağrısı

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    Çin 'yapay Ay' ile elektrik tasarrufu hedefliyor

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'

    Plastik çevreyi tehdit ediyor

    Trump’ın seçim telaşı

    Medya manipüle ediliyor

    Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

    “Sizce Kaşıkçı öldü mü?”

    Koalisyon güçleri Suriye'de sivilleri vurdu

    BM'den kritik Gazze uyarısı

    Yunanistan'a Akdeniz'de 'gerilimi tırmandırma' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Genel

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”
    Genel

    Çin 'yapay Ay' ile elektrik tasarrufu hedefliyor
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Evli olanlar daha mutlu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.