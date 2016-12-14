Konya'da tehlikeli gerginlik!

Konya'da yaklaşık 300 kişilik grup, HDP İl Başkanlığı binasına saldırdı. Camları kırıp, eşyaları dağıtarak binayı ateşe vermek isteyen grup, polisin müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Merkez Selçuklu İlçesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik grup, HDP İl Başkanlığı binasına girdi. Kapıyı kırarak içeri giren kalabalık, camları kırıp, eşyaları dağıttı, binayı ateş verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, gruba müdahale ederek uzaklaştırdı, küçük çaplı yangını kendi çabalarıyla söndürdü. Kalabılığın içerideki duvara, 'Geldik yoktunuz, NEÜ teşkilat ' yazdığı görüldü.

Olay sırasında içeride kimsenin olmadığı belirtilirken, polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konya'da kalabalık bir grubun HDP İl Başkanlığı binasına yaptığı saldırıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bugün akşam saatlerinde Konya HDP İl Başkanlığı binasına içeride hiç kimse yokken kimliği belirsiz kişi/kişilerce girilmiş, binanın camları kırılmıştır. Adli tahkikat devam etmekte olup, bu olayın provakatif bir olay olup olmadığı değerlendirilmekte, konunun en kısa zamanda aydınlatılması ve faillerin yakalanması için emniyet müdürlüğü ekiplerimiz titizlikle çalışmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."