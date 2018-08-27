Konya'daki yangına ilişkin yeni gelişme

Konya'da bir sanayi sitesinde çıkan ve 8 iş yerine sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında aynı sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Adem B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Adem B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kundaklamaya ilişkin net bir tespit yok"

Yanan iş yerlerinde inceleme yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kundaklama şüphesi üzerinde durulup durulmadığıyla ilgili soru üzerine "Valiliğimiz ve adli organlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bize o konuda ulaşan net bir tespit olmadığı için gelişmeleri izleyeceğiz." dedi.

Altunyaldız, hasar tespit çalışmaları tamamlandığında esnafın zararının hafifletilmesi için çalışma yürüteceklerini belirtti.

Kurban Bayramı'nın 4. günü merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüş, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.