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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında

04 Ocak 2017, Çarşamba 10:38
İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'daki katliamı gerçekleştiren IŞİD'li teröristle ilgili operasyonlar çeşitli illerde devam ederken, İzmir'de polis Kırgız ve Uygur Türkü 3 aileye mensup 27 kişiyi gözaltına aldı.

Bu ailelerin Konya’dan İzmir'e geldikleri saptanırken, Reina saldırısını yapan teröristin ilişki kurduğu aileler olup olmadıkları araştırılıyor.

Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştiren Orta Asya kökenli IŞİD'li teröristin yakalanmasına yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonlar, Konya başta olmak üzere çeşitli illerde sürdürüldü. Bu operasyonlarda elde edilen bilgilerde, Kasım ayında Konya'ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen IŞİD'li teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan yabancı uyruklu 3 aileyle ilişki kurduğu saptandı.

Reina katliamından sonra Konya'da polisin yaptığı baskınlarda, 3 ailenin kaldığı evlerde kimse bulunamadı. Evleri boşalttıkları belirlenen 3 aile de sır oldu.

İZMİR'DE 3 AİLE GÖZALTINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri yaptıkları çalışmada Konya'dan, Uygur Türkü ve Kırgız ailelerin İzmir'e geldiğini saptadı. Bu kişilerin kaldığı İzmir'in Buca İlçesi'ndeki adreslere dün gece yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 aileye mensup 27 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Uygur Türkü ve Kırgız ailelerin Reiana katliamını yapan teröristle bağlantılarının olup olmadığı araştırılırken, pasaportlarına yönelik inceleme sürüyor.

DHA

Etiketler: ortaköy, reina
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