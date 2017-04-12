Konya Ereğli de Nurlar’ı okuyor

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. ‘Dünya bu eserleri okuyor, Ya siz?’ sloganıyla şehirleri süsleyen ilanlar bu kez Ereğli’de.

Konya’nın Ereğli İlçesinde yer alan birçok noktada baharla birlikte çiçek açan ilânlar bölge halkının da olumlu tepkileriyle karşılanıyor. Ereğli ile birlikte tantım ilânları 25 il ve 8 ilçe olmak üzere 33 bölgede caddeleri süslemeye devam ediyor.

Geceleri aydınlatan Nurlu afişler

Külliyat tanıtım çalışmaları bütün Türkiye’ye yayılırken geçtiğimiz günlerde dev bir afişle Denizli’de yer alırken şimdi de Ereğli caddelerinde okuyucularla buluşmaya başladı. Ereğli gecelerini aydınlatan Nurlu tanıtım ilânları park ve bahçelerde, otobüs duraklarında, kavşak ve meydanlarda Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nurlar’ı hatırlatmaya devam ediyor.

Haber: OSMAN TAMTÜRK - HASAN ÇAYLAK

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