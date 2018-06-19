Konya merkezli 31 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

Konya merkezli 31 ilde Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personelle irtibatlı oldukları iddiasıyla 124 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, daha önce gözaltına alınan Gülen Hareketi mensubu askeri personel ve bu personele ilişkili kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor. AA

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