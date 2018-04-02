Konya merkezli 38 ilde operasyon: Gözaltı sayısı 57'ye çıktı

Konya merkezli 38 ilde Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Gülen Hareketinin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 15'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketine yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 38 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Mart'ta Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 42'si gözaltına alınmıştı. AA

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