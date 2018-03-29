Konya merkezli 38 ilde operasyon: Muvazzaf askerler hakkında gözaltı kararı!

Konya merkezli 38 ilde Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Gülen Hareketinin askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketine yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan sanıkların ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve Gülen Hareketinin askeri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 47'sinin subay, 23'ünün astsubay olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA

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