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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli'ye yolsuzluk soruşturması

28 Ağustos 2018, Salı 14:40
Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin turizm mekanlarında usulsüzlükler yaptığı iddia edildi. Benli hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma yapıldığı ve raporun bakanlığa sunulduğu belirtildi.

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin, Mevlana Müzesi'nde kullanılan galoşların ihalesinde usulsüzlük yaptığı, müze bahçesindeki Şeb-i Arus Havuzu'na ziyaretçilerin attığı paraları kayıt altına aldırmadığı, kazı yerlerinde çalışanların sayısını fazla gösterdiği iddia edildi. Devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen Benli hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma yapıldığı ve raporun bakanlığa sunulduğu belirtildi.

Konya Valiliği'ne yapılan ihbarda, İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin bazı usulsüzlükler yaptığı iddia edildi. Vali Yakup Canbolat iddiaları Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlarına ileterek, müfettiş görevlendirilmesini talep etti. 2 ay önce Konya'ya gelerek soruşturma başlatan müfettişler, Konya ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerde yapılan kazı çalışmalarında bakanlığa 100 kişi çalışıyor gibi gösterilip, 4 kişi çalıştırıldığı; kazı yerlerinde kepçe çalıştırılıyor gibi gösterilip, kepçenin çalıştırılmadığı; Mevlana Müzesi'nde ziyaretçilerin kullanması için verilen galoşların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı; Mevlana Müzesi bahçesinde yer alan Şeb-i Arus Havuzu'na ziyaretçilerin attığı madeni paraların kayıt altına alınmadığı iddialarıyla karşılaştı. Usulsüzlüklerle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkındaki soruşturmayı tamamlayan müfettişler, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu. Bakanlığın yakında raporlarla ilgili karar vereceği belirtildi.

ERTUĞRUL GÜNAY GÖREVDEN ALMIŞTI

İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin 2011 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde de sarayda sergilenen 3'üncü Selim'e ait tahtı lojmanına taşıttığı, taht kapıdan sığmayınca da depoya kaldırttığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Benli, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmıştı.

AA

Etiketler: müze, Konya, yolsuzluk, soruşturma
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