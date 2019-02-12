Köprüler, Dünya Epilepsi Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

İstanbul'un sembol yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı. Köprülerin mor ışıkla aydınlatılması, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin bu hastalık hakkında toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirdiği "Epilepsi için bak" projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Dernekten yapılan açıklamada, proje ile nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görülen epilepsiye ilişkin yanlış bilgi ve ön yargıların ortadan kaldırılmasının ve epilepsili bireylerin topluma kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi. AA

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