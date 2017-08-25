Korgeneral Zekai Aksakallı'nın acı günü...

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerle çatışarak Özel Kuvvetleri, darbecilerden kurtarıpmücadelenin kahramanlarından olan, ardından son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece vefat etti. Zekai Aksakallı'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının9 ardından Erzurum'a hareket ettiği belirtildi. DHA

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